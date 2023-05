Josep Escoriza, nou director general de la CASS

Andorra la VellaEl Consell d'Administració de la CASS ha aprovat per unanimitat el nomenament de Josep Escoriza com a nou director general de la CASS a la sessió que ha tingut lloc aquest dimarts. Escoriza és enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, certificat EFFAS com analista financer europeu per l'Institut Espanyol d'Analistes Financers i PDD (Programa de Desenvolupament Directiu). Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional en una entitat bancària del país i en els darrers anys en una empresa tecnològica internacional. Començarà a treballar l’1 de juny i assumirà la direcció a partir de l’1 de juliol.