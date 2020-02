La jugabilitat mòbil, una aposta de l'11a edició del Saló del videojoc

Andorra Telecom ha presentat aquest dimarts l'11a edició del Saló del videojoc que se celebrarà del 28 de febrer a l'1 de març a la sala del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, amb un pressupost per part de la companyia de 40.000 euros. Una de les principals novetats d'enguany recau en la jugabilitat a través del telèfon mòbil, i a banda, Andorra Telecom ha optat per potenciar de forma significativa l'àrea de realitat virtual, així com fer més notoris els tornejos presencials en substitució dels campionats en línia. Jordi Nadal, director general d'Andorra Telecom, ha explicat que en aquesta ocasió no es duran a terme competicions de caràcter professional, sinó que seran de "tipus familiar", per la qual cosa no existiran premis en metàl·lic.

Rosa Gili, cònsol major d'Escaldes-Engordany, ha mostrat el compromís de la parròquia escaldenca amb l'esdeveniment, i ha destacat les possibilitats que ofereixen els videojocs, apuntant que el joc electrònic ha de tenir una vessant educativa, formativa i de lleure, i no ha de ser una barrera per a la socialització del jovent. "El videojoc i la realitat virtual han de ser complementaris a la vida real", ha destacat la cònsol.

D'altra banda, Andorra Telecom i la Universitat d'Andorra oferiran un seminari adreçat als estudiants del bàtxelor en Informàtica i als de Microinformàtica i xarxes del Centre de Formació Professional d'Aixovall. Aquest s'impartirà els dies 20 i 21 de febrer a la mateixa universitat i se centrarà en la creació d'històries i experiències digitals. Miquel Nicolau, rector de l'UdA, ha anunciat que hi ha "34 estudiants que ja s'hi han apuntat".

En aquest sentit, Nicolau ha destacat "la importància de formar-se en el camp dels videojocs, sobretot en el cas dels estudiants d'informàtica", i ha aprofitat per avançar que el curs vinent el bàtxelor en Informàtica "estrenarà un nou pla d'estudis seguint el nou model educatiu basat en competències". A més, ha anunciat que la Universitat d'Andorra "ha creat un cinquè grup de recerca en l'àmbit de la tecnologia, liderat per un doctor en aquesta matèria, que reforça encara més l'UdA com a centre de recerca".