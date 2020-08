El juliol: el segon mes amb davallada d'aturats, amb 1.061

Dos mesos seguits de disminució de la xifra de persones inscrites al Servei d’Ocupació fan que el mes de juliol s’hagi tancat amb 1.061 inscrits a la recerca d’un lloc de treball (al juny eren 1.456). Es tracta encara d’una xifra que “preocupa el Govern”, tal com ha reconegut el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, però que si més no confirma la tendència a la baixa des que el mes de maig s’assolís la xifra rècord d’aturats de 1.761 persones. Aquesta reducció, tal com ha posat en relleu Gallardo, respon en part al programa d’ocupació que va posar en marxa l’executiu i també a la intermediació, que ha aconseguit que 137 persones hagin trobat feina, 51 de les quals en empreses i altres 86 en el marc del programa de foment a la contractació.

“La tendència és bona i és una bona notícia, però la xifra ens preocupa encara”, ha manifestat Gallardo, lamentant que el volum d’aturats se situï encara per sobre del miler de persones. En aquest sentit, ja ha anunciat que segurament en la següent sessió de consell de ministres s’aprovarà el segon programa de contractació, en aquest cas en col·laboració amb el sector privat.

Al mateix temps que ha facilitat aquestes dades Gallardo també ha explicat que el volum de sol·licituds rebudes fins al moment per a suspensions temporals del contracte de treball (STCT) i reduccions de la jornada laboral (RJL) són 17.726 i que la xifra ha anat davallant des del mes de maig, quan es va registrar el volum màxim, 8.387. D’aquest total de 17.726 peticions cal destacar que 9.529 han estat per una reducció de la jornada i 8.197 per suspensions temporals del contracte de treball i el 97,48% s’han resolt favorablement (un 98,69% de les STCT i un 96,44% de les RJL). Cal afegir que darrere del mes de maig, que va ser quan més sol·licituds hi va haver, se situa l’abril, amb 3.835; el juliol, amb 3.456 i el juny, amb 1.478, mentre que a l’agost la xifra se situa, de moment, en 570.

Per sectors, el gruix principal de les sol·licituds, concretament 8.121, han vingut del sector dels serveis i altres 2.283 ha estat de treballadors no qualificats.

De moment, cap sanció

El ministre de Presidència, Economia i Empresa també ha explicat que la campanya d’ inspeccions per verificar que les empreses compleixen els requisits d’aquestes mesures laborals ha estat de catorze i que, de moment, no s’ha derivat cap sanció. Així, s’han fet nou inspeccions a comerços, quatre a la restauració i una al sector de serveis i s’ha pres declaració a 32 persones i, arran d’aquestes accions, “no s’ha trobat cap motiu pel qual les empreses hagin de ser sancionades”, ha manifestat Gallardo, afegint que s’espera “que la tònica continuï sent aquesta”, i ha apel·lat a la responsabilitat de les empreses tenint en compte “el gran esforç” que està fent l’executiu per cobrir aquestes ajudes.

En aquest sentit, Gallardo ha manifestat que l’executiu ha acordat una ampliació d’autorització de despesa de 16.028.188,78 euros per fer front als pagaments dels ajuts corresponents a l’aplicació de les STCT i les RJL. Aquesta quantitat correspon a les ajudes ja pagades als assalariats i als treballadors per compte propi del mes de juny, així com també la previsió per als mesos de juliol, agost i setembre. A aquesta suma cal afegir-hi els vuit milions que el Govern calcula per a la cobertura de la part patronal de la CASS. Qüestionat sobre el fet si el Govern es planteja allargar aquestes ajudes més enllà del 31 de desembre, ha manifestat que “a dia d’avui no es planteja” però ha admès també que es tracta d’una crisi evolutiva i que, per tant, en funció de com avanci el virus aquesta previsió es podria veure modificada.