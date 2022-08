L'acord d’associació amb la UE, clau per a l'àrea econòmica dels Pirineus

Andorra la Vella'L'àrea funcional Andorra-Pirineus', ha estat el tema central de la 35a Diada andorrana a la 54a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebrada aquest dissabte a Prada de Conflent. En el marc de la ponència 'De l'àrea funcional a l'espai pirinenc: El rol del futur acord d'associació entre Andorra i la UE', el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha indicat que paral·lelament a la negociació de l'acord, "es fa necessari continuar enfortint les relacions amb els nostres veïns pirinencs", ja que darrerament "hem vist com les accions de cooperació regional, bilateral o trilateral han aconseguit resultats més efectius i ràpids que les accions de caire nacional, multilateral, o dependents de la Unió Europea". De fet, ha recordat que l'acord de cooperació signat amb Europa el 2004 ja incloïa "el concepte d'espai pirinenc, definit com un espai de desenvolupament transnacional en benefici de les poblacions locals".

Aquest concepte, que mai s'ha arribat a desenvolupar de manera total, "representa una oportunitat única per garantir el recorregut a llarg termini d'un espai funcional compartit, fent-ne menció expressa en les disposicions de l'acord i dotant-lo d'un marc jurídic que tindrà la consideració d'acord internacional". En aquest sentit, tot i que la finalitat central de l'acord és aconseguir la participació del Principat en el mercat interior, Riba ha assegurat que "el seu aprofitament màxim demana reforçar les relacions de veïnatge", ja que "on l'acord podrà produir efectes més significatius és, òbviament a Andorra, però també en el seu entorn".

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), vigent des de fa més de tres dècades, ha permès dotar el territori d'una estratègia pirinenca, i la creació de l'espai funcional, segons Riba, "podria quedar inscrit en l'acord d'associació, permetent aplicar polítiques públiques comunes com a solució a problemes de caire regional, amb una visió de llarg termini i en benefici de la població que hi resideix".

Així­ mateix, el secretari d'Estat ha reiterat la importància que els territoris de muntanya treballin per diversificar la seva economia, tot reduint les dependències existents i guanyant resiliència davant de situacions de crisis multinivell, causades per fets desestabilitzadors com és el cas de la crisi financera del 2008, l'aparició de la Covid-19 o l'actual conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Precisament, ha identificat que un dels principals reptes que ha presentat la pandèmia a Andorra, un país on la seva economia és altament dependent de la frontera i dels fluxos comercials i de persones, és el d'anticipar-se i el de mitigar les conseqüències que sorgeixen en moments on l'element que predomina és la incertesa. "Els marcs jurí­dics existents han demostrat les seves mancances i han exposat, clarament, els seus lí­mits", ha afegit.