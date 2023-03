L’any 2022 es van crear 1.349 empreses noves

Andorra la VellaL'any 2022 es va tancar amb 14.073 societats actives inscrites en el registre de societats mercantils, 1.349 de nova creació, el que va suposar un increment del 3,5% respecte a l'any anterior, en el qual se'n van crear 1.304. Pel que fa al nombre d'empreses dissoltes, el 2022 van tancar 180 entitats, un 4,3% menys que el 2021, quan se'n van dissoldre 188. Tenint en compte les empreses de nova creació i les dissoltes, l'any 2022 va finalitzar amb 1.169 societats addicionals respecte a les quals hi figuraven a finals del 2021, assolint un creixement anual del 9,1%. En les dades publicades pel departament d'Estadística aquest dijous, es comptabilitzen les societats que s'han constituït i inscrit al Registre de Societats Mercantils que no han conclòs, si fos el cas, un procediment de dissolució.

Pel que fa a les parròquies d'establiment, Andorra la Vella ha estat la preferida per establir-se, on s'ha adscrit el màxim nombre de societats actives, amb un total de 5.955 empreses. A més, destaca també el nombre de societats actives a la parròquia d'Escaldes-Engordany, amb 2.472 empreses. De fet, el departament d'Estadística ha destacat que des de l'any 2014 gairebé el 60% de les societats actives es concentren a les dues parròquies esmentades anteriorment, continuen sent el centre físic i neuràlgic empresarial del país. De la mateixa manera que Andorra la Vella encara és el centre físic i neuràlgic empresarial, també és la parròquia on més empreses s'han dissolt, assolint la xifra de 55 societats, el que suposa el 42% del total d'empreses que es van dissoldre aquest darrer any.

Sobre la forma jurídica, l'any 2022 es van cancel·lar 180 societats, el que ha significat una disminució del 4,3% respecte al 2021. El departament d'Estadística ha explicat aquest fet, en part, per la reducció en les cancel·lacions de les societats de responsabilitat limitada unipersonals, xifrades en 91, la qual cosa suposa una variació negativa del 8,1%, respecte a l'any anterior, i representa el 50,6% del total de les societats cancel·lades. El departament també ha destacat l'elevada xifra de 72 societats de responsabilitat limitada tancades, el que suposa un 4,3% més que el 2021.