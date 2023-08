L'àtic de lloguer a la capital per 15.000 euros mensuals continua sense arrendar-se

Andorra la VellaL'anunci del lloguer d'un àtic que costa 15.000 euros al mes de lloguer es va convertir en viral com a símbol de la pujada descontrolada dels preus dels arrendaments a Andorra. L'àtic, situat a Andorra la Vella, i anunciat al portal Idealista encara no s'ha venut i tampoc ha abaixat el preu. Continuen sent necessaris 60.000 euros per entrar a viure comptant els dos mesos de dipòsit, el de la immobiliària i el mes en curs. L'anunci va córrer per les xarxes socials i va generar molta controvèrsia en considerar la major part dels comentaristes que s'estava perdent el sentit de la realitat.