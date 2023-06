L'atur cau un 4,9% al maig respecte de l'abril

Andorra la VellaEl nombre global de demandants en recerca a final de maig va ser de 348 persones, amb una variació negativa respecte al mes anterior del 4,9% (366 persones). Així es desprèn de l'informe publicat aquest dijous pel departament d'Estadística, que indica que la xifra és un 17,9% inferior al mateix mes de l'any anterior (424 persones).

Quant al nombre de demandants en millora a final de maig era de 243 (275 el mes anterior), fet que representa una variació mensual negativa de l'11,6% i una variació negativa del 36,7% respecte al maig de l'any 2022 (384 persones).

El nombre de demandants de serveis a final de maig era de 78. D'aquests, dos eren demandants en situació de baixa mèdica superior a sis mesos i 76 eren demandants de serveis en situació d'ocupació. La variació respecte al mes anterior era d'un 6,2% negatiu per als demandants de serveis en situació d'ocupació i nul·la per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts a final de maig era de 2.628 (2.408 el mes anterior), equivalent a una variació mensual positiva del 9,1% i una variació positiva del 98,6% respecte al maig de l'any 2022 (1.323 ofertes de treball).

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern era de 19, no hi havia cap variació respecte al mes anterior (19 persones) i un 9,5% negatiu respecte al maig de l'any anterior (21 persones). Aquest maig s'han fet 26 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació i vint mitjançant els programes de treball temporal.

Del total de persones inscrites al Servei d'Ocupació, n'hi ha 83 que van trobar feina pels seus propis mitjans.