L'economia andorrana obté la millor valoració d'Standard and Poor's des del 2014

Andorra la VellaL’agència d’avaluació Standard & Poor’s (S&P) ha publicat aquest divendres a la nit el ràting d’Andorra i l’ha situat a BBB+/A-2 amb perspectiva estable. Aquesta és la millor nota del Principat des de l’any 2014, és a dir, abans de la crisi de l’afer BPA. Quan els Estats Units van eliminar BPA com a entitat de risc a nivell mundial per blanqueig la valoració d’Andorra com a país va quedar a tocar del bonus escombraria. Es recorda que en la seva darrera avaluació, al gener del 2022, la nota va ser un BBB/A-2 amb perspectiva positiva i, ara, passa a BBB+/A-2 amb perspectiva estable.

En el seu informe, els avaluadors destaquen que la millora reflecteix la “recuperació econòmica i pressupostària d’Andorra des de mitjans del 2021”. “Les dades preliminars del primer trimestre del 2022 apunten a un fort impuls del creixement en la primera meitat de l’any, particularment en el turisme”, apunten, i remarquen que el Principat “ha registrat una sòlida recuperació econòmica”. Alhora, S&P recorda l’entrada al Fons Monetari Internacional (FMI) l’octubre del 2020 com un fet que contribueix a la resiliència econòmica del país.

En aquest sentit, S&P revisa a l’alça la seva previsió de creixement del PIB real passant de 4,5% a 4,7%. Un fet, argumenten, basat en l’impuls de l’activitat econòmica gràcies a “una forta temporada turística d’hivern” i al sector de la construcció. Quant al turisme, l’agència apunta a la millora progressiva durant aquest any amb un flux d’arribada de visitants que, pronostiquen, hauria de situar-se a nivells similars als d’abans de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. De fet, consideren que la desocupació tornarà a nivells previs a la pandèmia al llarg del 2023, recordant que la taxa a Andorra “encara està molt per sota de la mitjana de la zona euro”.

Pel que fa al percentatge d’endeutament respecte del PIB, l’avaluador afirma que “la reducció dels dèficits pressupostaris i la recuperació econòmica posaran la relació deute públic/PIB en un camí descendent”. Tot, acompanyat d’una millora de l’equilibri pressupostari gràcies, entre d’altres, a “l’alt creixement del primer trimestre del 2022”. Standard & Poor’s assenyala que els avenços en l’estratègia de diversificació financera del Govern han aconseguit ampliar les fonts de finançament, ajudant a allargar el venciment mitjà del deute. L’agència també valora positivament la constitució de reserves internacionals dutes a terme pel Govern.

Finalment, S&P es refereix en el seu informe la importància d’assolir l’Acord d’associació amb la Unió Europea.