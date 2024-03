L'hostaleria i el comerç, els motors de l'economia andorrana

Andorra la VellaL'economia andorrana ha registrat un notable creixement l'any passat, amb una generació de més de 2.850 milions d'euros, representant un augment de l'1,4% respecte al 2022. Aquesta xifra, basada en les estadístiques del PIB real, reflecteix un ressorgiment econòmic semblant als nivells previs a la pandèmia, destacant una recuperació significativa en sectors clau.

Tal com apunta RTVA, els sectors de la construcció i els serveis, inclòs el comerç i l'hostaleria, han liderat el creixement amb increments del 6% i el 2% respectivament. No obstant això, el sector industrial ha experimentat una lleugera disminució del 0,6%. Aquest contrast entre sectors subratlla la diversitat econòmica del país.

Malgrat aquest creixement positiu, hi ha indicis preocupants. El PIB per càpita mostra una disminució del 2,7% respecte a l'any anterior, reflectint una pèrdua de poder adquisitiu entre la població. A més, les dades d'Estadística posen de manifest les desigualtats de gènere en àmbits especialitzats com els cossos de banders, policia i bombers, indicant una persistència dels rols de gènere en les plantilles professionals.