L'increment d'assalariats i autònoms fa créixer un 12,8% els ingressos per cotitzacions

Andorra la VellaLa Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha presentat aquest dimarts els estats financers corresponents al tercer trimestre de l'any. A grans trets, es destaca que, en comparació amb els nou primers mesos del 2022, el nombre d'assalariats s'ha incrementat un 5,9%. Així, durant el mes de setembre consten 44.178 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 3,1% més de les que hi havia el setembre del 2022. Paral·lelament, també augmenta el nombre d'autònoms fins als 8.421, un 7,3% més respecte del mateix termini de l'any anterior.

Aquestes dades, per tant, han suposat un increment del 12,8% en els ingressos per cotitzacions. Concretament, el total recaptat s'eleva fins als 141,3 milions d'euros, mentre que el total d'ingressos de prestacions econòmiques (pensions i baixes), s'ha situat en els 14,9 milions. Per contra, les despeses de prestacions de la branca general també han augmentat un 7,2%: les despeses de prestacions sanitàries han sumat un valor de 117,5 milions (un 10,1% més que el 2022) i les despeses de prestacions econòmiques s'han situat en els 60,4 milions (un 1,9% més respecte del tercer trimestre del 2022).

Durant la presentació també s'ha ressaltat que el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general ha disminuït un 1,2% en relació amb el 2022, amb 2.641 persones al setembre: 2.267 pensionistes d'invalidesa, 373 persones d'orfenesa i una pensió de reversió d'ascendents. A la branca jubilació, l'augment del nombre de pensionistes en relació amb el 2022 ha estat del 4,6%, havent-se registrat 16.432 pensionistes al setembre: 14.705 pensionistes de jubilació i nou capitals de jubilació i 3.502 pensionistes de viduïtat, de les quals 83 de temporals.

Així mateix, cal assenyalar que la taxa de dependència per al mes de setembre és de 3,07 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 1% inferior respecte del setembre de 2022.

Pel que fa a la branca de jubilació, s'ha posat en relleu que els ingressos han augmentat un 13,8%. Entrant al detall, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi s'ha fixat en 161,8 milions d'euros. Paral·lelament, el ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes), s'ha situat en els 4,2 milions d'euros i les transferències del Govern per finançar pensions no contributives han arribat als 6,4 milions d'euros. Finalment, les despeses de prestacions de la branca de jubilació han pujat un 13,8% arribant als 133,8 (despeses de les pensions contributives) i als 6,4 milions d'euros (despeses de pensions no contributives).