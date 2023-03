Andorra la VellaUn usuari ha compartit en les seves xarxes en vídeo en el qual mostra l'interior del nou casino UNNIC a tan sols dos dies de l'obertura, prevista per aquest dissabte a les 17 hores. S'observa com ja comencen a retirar els plàstics de les màquines i com sembla que tot estarà a punt per al gran dia.