Es limitarà amb quotes anuals el nombre de treballadors per compte propi que puguin establir-se a Andorra

Andorra la VellaAquest dijous a la sessió de preguntes a Govern al Consell General, Pol Bartolomé, conseller de Concòrdia, ha preguntat al cap de l'executiu, Xavier Espot, sobre si hi ha la previsió d'afegir altres mesures al projecte de llei que es va presentar el passat dijous respecte de l'atorgament de quotes d'immigració dirigides als treballadors per compte propi o als residents passius amb l'objectiu de frenar el gran creixement d'Andorra durant els darrers anys. Un exemple de l'explosió demogràfica vinculada a la inversió estrangera és que des del 2020 més de 2.000 treballadors per compte propi i 1.000 residents passius s'han pogut establir al Principat.

Espot ha confirmat que hi haurà un canvi conceptual important en la concessió d'aquests permisos. Fins ara, cada cop que s'esgotava la quota de treballadors a compte propi fixada, es tornava a aprovar un nou contingent i així successivament, fent que les persones que complissin les condicions es poguessin establir al país. El cap de Govern ha anunciat que cada any s'atorgarà una determinada quota d'autoritzacions per compte propi i que, un cop s'esgotin, ja no hi haurà més inversió estrangera que impliqui la concessió del permís de residència amb l'objectiu de reduir la pressió demogràfica. A més, ha apuntat que aquesta iniciativa és plenament compatible amb les especificitats negociades en l'acord d'associació. Per tant, hi haurà un nombre definit i finit de quotes vinculades a la possibilitat d'establir-se com a resident al Principat.

De fet, el ministre portaveu, Guillem Casal va fer referència també al creixement demogràfic aquest dimecres a la roda de premsa posterior al consell de ministres i va assegurar que, segons les dades de creixement demogràfic del 2023, que van apuntar un augment del 4% de la població, s'haurien de construir més de dos habitatges al dia només per donar resposta residencial als nouvinguts.