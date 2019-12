Els llocs de treball del Punt de Trobada es mantindran

Les incerteses que durant unes hores han planat sobre el futur dels empleats del Punt de Trobada s’han esvaït. Si bé durant tot aquest dimecres la majoria de treballadors del centre rebien informacions contradictòries, diverses fonts pròximes al futur operador de l’establiment han reiterat el que ja s’havia informat amb anterioritat, molt abans que es conegués la sentència que ordena el desnonament del Punt: Pyrénées compta amb l’actual plantilla de treballadors. Per al nou projecte caldran al voltant de 500 empleats, cosa que garanteix amb escreix que l’actual actiu laboral pugui continuar tenint un lloc de treball en el mateix centre.

Segons ha pogut saber l’ Agència de Notícies Andorrana, el grup Pyrénées té previst posar en marxa pròximament un punt d’informació i orientació per atendre els treballadors del Punt de Trobada que ho sol·licitin i acompanyar-los en la transició cap al nou projecte del centre comercial. En aquest sentit, fonts coneixedores del cas han explicat que la propietat dels terrenys on es troba l’establiment, la família Mallol, vol facilitar als actuals explotadors del centre, la família Cachafeiro, un temps raonable perquè continuïn disposant de l’immoble per tal que puguin liquidar els estocs, resoldre els contractes amb els proveïdors i indemnitzar els empleats abans del tancament.