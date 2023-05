El malagueny Tomás García, protagonista del nou afterwork d'humor a UNNIC

Andorra la VellaDesprés del tribut al mític Eugenio i del 'sold out' registrat en l'actuació d'Andreu Casanova, UNNIC presenta un nou afterwork d'humor per aquesta setmana per tal de continuar omplint de rialles les nits dels dijous. En aquest cas serà el torn de l'humorista malagueny Tomás García, que arriba al Show Dinner del centre d'oci per presentar el seu darrer treball 'Sin red', un espectacle que per primera vegada acull Andorra després d'una llarga promoció per Espanya.

En aquest show còmic, l'humorista puja damunt de l'escenari sense un pla concret i sense cap guió. L'espectacle, per tant, neix al 100% de la interacció amb el públic, el que popularment s'anomena 'crowdworking'. Així doncs, al llarg de l'actuació s'ofereix tot un seguit d'anècdotes, vídeos, regals, sortejos, situacions quotidianes, improvisació i alguna sorpresa més. Aquests, de fet, només són alguns dels ingredients que han portat a 'Sin red' a penjar el cartell de 'sold out' en totes les funcions que ha celebrat fins a la data.

La idea de García és donar una volta més al monòleg clàssic, incorporant elements com l'stand up però des d'un prisma totalment nou. Al llarg d'una hora i mitja, l'humorista aconsegueix que les sales on actua es converteixin en un espai únic i participatiu on totes les idees, comentaris i fins i tot moviments del públic, puguin convertir-se en rialles.

La funció, que tindrà lloc aquest dijous 18 de maig a partir de les 20.30 hores, té un preu d'entrada de 29 euros que s'acompanya amb una copa. L'obertura de portes a la sala es farà a partir de les 19.30 hores. Les entrades ja es poden comprar a través d'aquest enllaç.