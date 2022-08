La manca de conductors professionals també afecta Andorra

Andorra la VellaL'Organització Internacional del Transport estima que a Europa faltes 400.000 conductors, problema del qual Andorra no s'escapa. Hi ha dificultats per cobrir places de conductors, segons informa RTVA. Al Principat, Coopalsa ja ha apujat els sous, però està valorant la idea de contractar professionals de Sud-amèrica, ja que la situació és similar a tot el continent europeu.

El president de Coopalsa, Gabriel Dallerés, considera que "no hi ha mà d'obra suficient per atendre tots els serveis" perquè "cada vegada, la professió de conductor requereix més preparació". També admet que les empreses hauran d'estudiar les alternatives per poder proporcionar habitatge als professionals que es vulguin contractar.