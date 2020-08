Fa temps que Andorra reflexiona sobre la necessitat de canviar el seu model comercial, especialment el vinculat al turisme. Els visitants que venen al país demanen més experiències durant la compra a banda de les rebaixes que puguin oferir els establiments i és per això que moltes empreses tecnològiques del país estan treballant per adaptar els comerços a les noves necessitats dels consumidors. Una d'aquestes 'start-ups' és Broox, una companyia ubicada a Andorra recentment i que va guanyar recentment el ‘Repte Covid-19’ d’Actua amb el millor projecte per controlar l’aforament als establiments.

En una entrevista que publica aquest dimecres l'ANA Economia a un dels seus fundadors, Albert Minguell, l'expert en màrqueting d'experiències augura que, en un futur, "les marques acabaran pagant un cànon a les botigues per poder exposar els seus productes. D’alguna manera, s’haurà de canviar el model de negoci i entendre que, gràcies a l’exposició en aquella botiga del seu producte, la marca ha acabat venent aquella peça per algun altre canal". Aquesta opinió neix de la preocupació de l'eix comercial andorrà sobre l'auge de les compres en línia en detriment de la física. En aquest sentit, Minguell explica a l'entrevista que " la tendència és evolucionar al ‘showrooming’, és a dir, establiments on la gent va a veure el producte i acaba comprant-lo a través d’altres canals com internet. Això, a les botigues multimarca els hi suposa una pèrdua important perquè són ells els que no ingressen la compra. En canvi, a Nike o Zara, que acabis comprant aquella peça per un canal o altre els hi és igual. Per tant, les botigues multimarca hauran de buscar la manera de generar un vincle amb les persones, molt més enllà del mateix descompte".

Per al sector del màrqueting, la millor estratègia passa per crear un vincle digital amb els possibles compradors. "Podria ser a través de la connectivitat dels seus dispositius mòbils quan entrin a la botiga o generar algun tipus d’experiència que els faci anar a la botiga. Les grans marques el que estan fent és tancar botigues mitjanes i crear de molt grans on es puguin viure experiències com, per exemple, córrer amb unes bambes que t’has emprovat i et diuen a quina velocitat has corregut i quant has corregut... Busquen generar marca perquè parlis d’ella i per una banda o altra, acabis comprant el producte", afirma el cofundador de Broox.

L'empresa avala els esforçs d'Actua per atraure talent de l'estranger recalcant que "al 2018 vam decidir que Andorra era un lloc idoni per la proximitat amb Barcelona, sinó també pels plans del Govern d’establir el país com un laboratori tecnològic per desenvolupar i testejar la lectura de dades. Encara que Barcelona té un ecosistema molt potent d’’start-ups’, aquesta massificació va ser precisament el que vam considerar contraproduent per agilitzar les coses. Hi ha molt de tot, però al final el que buscàvem era fugir de tant i buscar la proximitat dels sectors que tenen ganes de fer coses".