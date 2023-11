Marsol: "Sense un creixement respectuós amb l'entorn, serà impossible pensar en el benestar de les persones"

SoldeuL'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha donat aquest divendres el tret de sortida al 21è Fòrum de l'entitat amb l'objectiu de posar sobre la taula diverses visions al voltant de les inversions d'impacte en el marc de les empreses familiars. Concretament, la jornada ha consistit en presentar diferents casos d'empreses que, a banda de buscar un rendiment econòmic, també estan compromeses amb l'impacte social i mediambiental que genera la seva activitat. En aquesta línia, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha manifestat durant el seu parlament inicial que "sense un creixement respectuós amb l'entorn, serà impossible pensar en el benestar de les persones" i, per aquest motiu, des del Govern "apostem per una economia que cada dia volem més diversificada i respectuosa amb el patrimoni natural i que ens aporti valor afegit com a societat".

Durant la seva intervenció, la ministra ha posat en relleu que en un país de la dimensió i les especificitats d'Andorra, "explorar noves formes d'inversió que no només generin beneficis financers, sinó que també contribueixin al benestar de la societat i del medi ambient, és una responsabilitat que hem d'assumir amb certa normalitat". De fet, ha reconegut una de les obligacions del Govern en aquest sentit "és posar a l'abast de les empreses el major nombre d'eines per assolir aquests objectius, un camí que hem de seguir de manera prudent, però amb pas ferm i decidit".

La titular d'Economia ha aprofitat per refermar la necessitat de treballar en un acord per a l'augment salarial dels treballadors per tal que puguin fer front "a l'increment del cost de la vida i a aquesta inflació desbocada" que, per altra banda, "s'està començant a controlar". "La pujada de salaris pot ser difícil d'assumir en alguns plans d'empresa, però els salaris i la productivitat han d'anar de la mà perquè així totes les parts guanyen i l'avantatge competitiu que un increment de salaris pot suposar en relació amb els països veïns afavoriria l'atracció de talent", ha exposat.

En aquest sentit, i després de la reunió mantinguda aquest dijous entre els sindicats i la patronal, la ministra ha assegurat que els dos actors s'han posicionat de manera més clara i, per primera vegada, "tenim una proposa de la CEA a sobre de la taula". Tot i això, ha reconegut que "decep que no acabem de trobar l'entesa total" i, per tant, ha avançat que l'executiu "haurà de prendre alguna decisió al respecte" si finalment no hi ha acord. En aquest cas, ha dit, "intentarem trobar un equilibri per al benefici general". "Les posicions s'han anat acostant una mica més i crec que ja és un primer pas, i per això també he volgut passar el missatge d'esforçar-nos tots perquè ens hi va el futur del nostre país".

Al llarg de l'exposat, Marsol ha recordat algunes de les accions que s'han implementat per tal de millorar la competitivitat del sector empresarial com ara l'obertura de la inversió estrangera el 2012 i la seva recent modificació aquest any per tal de tenir un major control. També s'ha referit a la figura impositiva que ha completat la revisió de la llei. Paral·lelament, ha mostrat el compromís del Govern per no incrementar la pressió fiscal de les empreses tenint en compte que "el desenvolupament econòmic és indispensable pel benestar social" i, de fet, "aquesta és una pedra angular fins de l'acció del Govern i del nostre projecte de país".

Abans de cloure el seu parlament, Marsol també s'ha referit a la crisi de l'habitatge, una problemàtica que "directament o indirectament ens afecta a tots", per la qual cosa ha aprofitat per fer una crida a la col·laboració publicoprivada en aquest àmbit. "El dèficit de l'habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu pot ser un risc seriós per a la prosperitat del país", ha conclòs.