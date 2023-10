Marsol diu que la pròrroga dels lloguers es mantindrà el 2024 amb "matisos"

Andorra la VellaEls contractes de lloguer mantindran la pròrroga durant el 2024, tot i que amb "matisos". Així ho ha manifestat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant l'entrevista realitzada en el marc de la primera edició de l'espai de diàleg 'Work on Andorra', en la qual ha posat en relleu que, malgrat que la voluntat del Govern és liberalitzar el mercat d'arrendaments al país per "aixecar l'intervencionisme" actual a través d'una llei que aporti seguretat jurídica a mitjà i llarg termini, la situació econòmica, concretament l'increment de la inflació durant els darrers mesos, "els lloguers continuaran congelats el 2024, però esperem que sigui l'últim". "Un any més tothom pot estar tranquil que hi haurà pròrroga", ha puntualitzat. Tanmateix, ha asseverat que serà la pròrroga serà gradual i amb matisos en funció de cada contracte.

En aquest sentit, la titular d'Economia també ha fet el punt sobre la necessitat de millorar el poder adquisitiu de la població amb un augment dels salaris, sobretot en alguns sectors en particular", concretament, tot i que no els ha mencionat explícitament, s'ha referit a aquells que avui dia tenen un major problema per trobar mà d'obra. "Si volem apostar per un país de serveis de qualitat, hem de fer uns esforços quant a mà d'obra per pagar uns salaris", ha asseverat, relacionant la situació amb la problemàtica de l'habitatge i com s'està abordant des de l'executiu, una altra de les qüestions que s'han tractat aquest dimecres en el marc de la participació de Marsol en el 'Work on Andorra".