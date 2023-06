Marsol diu que els trasllats d'andorrans a la Seu pel lloguer no són una tendència

Andorra la VellaConxita Marsol ha deixat clar que no està d'acord en què s'estigui produint un "èxode" de gent d'Andorra per anar a viure a l'Alt Urgell degut a que no pot pagar el preu dels lloguers a Andorra. La ministra d'Economia i Habitatge ha indicat que sempre hi ha casos de gent que opta per marxar a viure a fora, però ni és "majoritari" ni "tendència". Marsol ha comentat que el Principat continua donant habitatge a la immensa majoria dels treballadors del país i que hi haurà tot u conjunt de mesures per ajudar encara més a minimitzar el problema. La ministra ha posat de manifest que actualment ja es destinen més de 3,8 milions d'euros anuals en ajudes a l'habitatge. Al mateix temps, destaca que hi ha actuacions que donaran fruits com els edificis que Govern té previst comprar o llogar per a posar a lloguer assequible. En una entrevista a Andorra Televisió, Marsol ha comentat que intentaran també convèncer els propietaris perquè posin els pisos que tinguin buits per a llogar, donant-los garanties i beneficis fiscals.