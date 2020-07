En marxa la nova xarxa '24 hores' de caixers compartits

La nova xarxa de caixers compartits per tots els bancs es posa en marxa. Els primers ja estan en funcionament, tal com ha informat Andorran Banking.

Així, del total d'onze caixers que s'aniran instal·lant en els propers mesos, comencen a funcionar els tres primers sota la marca ‘Caixer 24H’. Es poden trobar a l’avinguda Consell General, 10, al Pas de la Casa; a l’avinguda Verge Canòlich, 17-19, de Sant Julià de Lòria i a Carlemany, 109, a Escaldes-Engordany.

La nova xarxa de caixers automàtics compartits és fruit del projecte liderat des d'Andorran Banking i en el qual hi han participat totes les entitats bancàries en el darrer any, per reestructurar la xarxa arreu del país.

Tal com posen en relleu des de l’agrupació, aquest projecte "respon a una voluntat d'eficiència en la gestió dels caixers, a més de garantir que geogràficament es dona servei a totes les parròquies”. La voluntat és també la d’integrar als caixers la constant modernització en aquest àmbit amb la implementació de la darrera tecnologia.

“Els entorns digitals ens ofereixen potencial per adequar la nostra proposta de valor a les necessitats dels clients. També continuem teixint aliances entre les entitats bancàries del Principat per fer més inversions i oferir els darrers canvis tecnològics per donar millor servei”, ha manifestat la directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós.

Fundada l'any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d'Andorra.