La Massana segueix els passos d'Encamp i aprova el 0% de cessió obligatòria per als pisos de lloguer

La MassanaLes construccions que es destinin a arrendament per a residència habitual i permanent no estaran sotmeses al pagament de la cessió obligatòria del sòl o del seu equivalent econòmic durant un període de vint mesos. El comú de la Massana, tal com va fer aquest dijous Encamp, ha aprovat aquest divendres el decret de reducció al zero per cent del percentatge de cessió obligatòria i gratuïta del sòl i del seu equivalent econòmic en sòl urbà consolidat en cas de llicències d’obres que tinguin per finalitat la construcció d’edificis destinats al lloguer, sempre com a residència habitual.

La cònsol major, Olga Molné, ha afirmat que l’aprovació d’aquest decret respon a una finalitat molt clara: afavorir l’increment de pisos de lloguer. Molné ha remarcat que el país pateix una problemàtica evident amb l’habitatge, ja que la demanda és superior a l’oferta, i considera que “tots hem de contribuir a trobar una solució perquè tothom pugui disposar d'un habitatge digne”.

Olga Molné ha explicat que abans de prendre la decisió s’ha sondejat el sector immobiliari per comprovar que hi ha un interès en construir habitatges destinats al lloguer i també s’ha demanat l’opinió a diferents associacions de caràcter social.

Els promotors que s’adhereixin a aquesta exempció, que estarà en vigor durant vint mesos a partir de la seva publicació al BOPA, hauran d’iniciar l’obra en un termini màxim de cinc mesos a comptar de la data d’atorgament de la llicència. També es poden beneficiar de la mesura les sol·licituds de construcció que ja estan en curs de tramitació administrativa. Les obres han d’estar finalitzades en un termini màxim de tres anys.

La reducció al zero per cent només serà aplicable en el cas d’edificis destinats íntegrament a habitatges plurifamiliars en règim de lloguer per a residència habitual, amb les úniques excepcions dels locals comercials a la planta baixa, soterranis, aparcaments i trasters. El propietari de l’edifici té dret a reservar-se un pis per ús propi. Aquestes clàusules s’han de mantenir durant un mínim de deu anys a comptar de l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat.