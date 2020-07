Les matriculacions es desplomen

Malgrat el retorn a l'activitat dels concessionaris, les matriculacions de vehicles durant el mes de juny han continuat la tendència negativa dels darrers mesos. Així, se'n van matricular 358, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del 9,1% respecte al mateix mes de l’any anterior. Segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística, han tingut una variació positiva motocicletes i ciclomotors, amb un 3%. Per contra, han registrat variacions negatives camions i camionetes, amb una davallada del 47,5%; altres, amb una caiguda del 21,1%, i turismes, amb un -6,8%. Les matriculacions que s'han fet entre els mesos de gener a juny han estat 1.346, la qual cosa representa un 39,7% menys en comparació al mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 2.231 vehicles.

Si es tenen en compte les dades dels darrers dotze mesos tenim que s'han sumat 3.634 matriculacions, el que representa una variació percentual negativa del 18,2% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.440 vehicles. En els darrers dotze mesos, tots els grups presenten variacions negatives, sent la més important la del grup altres amb un 26,9%; seguit de turismes, amb un 21,0%; motocicletes i ciclomotors, amb un 12,1%, i camions i camionetes, amb un 3,4%.

Si tenim en compte el tipus de carburant dels vehicles, aquest mes els grups que han mantingut variacions negatives són gasolina, amb un 12,6%, i gasoil amb una davallada del 10,6%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat set, tres més que el mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat disset, cinc més que l'any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, se n’han matriculat dotze, és a dir, els mateixos que al mateix mes de l’any anterior.

Durant els darrers dotze mesos, i en comparació amb el període anterior, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de gasolina amb un 21,1% (la qual cosa en termes absoluts representa 584 vehicles menys), així com el descens en els vehicles de gasoil, amb un 14,8% (208 vehicles menys). En la resta de categories, s’han matriculat 78 vehicles sense carburant; 61 vehicles elèctrics 100%; 80 vehicles del grup híbrids de gasolina no endollable i 20 vehicles híbrids de gasolina endollable. Pel que fa als vehicles híbrids de gasoil no endollable i híbrids de gasoil endollable, se n’han matriculat onze i un, respectivament.

Entre els mesos de gener a juny, s’han matriculat un total de 394 vehicles de gasoil, un -42,1% comparat amb el mateix període de l’any anterior. Pel que fa als vehicles de gasolina, en els sis primers mesos de l’any se n’han matriculat un total de 821, el que equival a una variació negativa del 43,1% respecte al mateix període de l’any anterior.