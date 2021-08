Més d'un 75% d'ocupació hotelera aquest cap de setmana

Andorra la VellaL'ocupació hotelera aquest darrer cap de setmana ha tornat a pujar situant-se en un 75,21%. Des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) informen que durant la setmana del 26 a l'1 d'agost hi ha hagut una ocupació del 61,3% entre setmana. De fet, comenten que amb l'actuació de David Guetta s'han registrat dades similars a les del cap de setmana del concert de l'Armin Van Buuren i del pas del Tour de França, els quals ja consideraven que serien els tres caps de setmana més forts fins a arribar a l'agost.

En el total del mes de juliol, hi ha hagut una mitja mensual del 52,55% amb els hotels que hi ha hagut oberts durant aquest període. A través d'un comunicat, la UHA explica que aquesta dada està clarament per sota de la mitjana del juliol dels darrers anys, ja que són dades similars a les que hi havia el 2014 i el 2015. En la resta d'anys, el juliol sempre solia estar al voltant del 60%.

Pel que fa a la xifra d'establiments associats a la UHA, aquesta darrera setmana hi ha hagut un total de 56 hotels oberts, els mateixos que hi ha hagut en les tres últimes setmanes.