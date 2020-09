Ministre de la Marca Andorra?

L a Confederació Empresarial Andorrana (CEA) vol que el seu projecte 'Marca Andorra' es faci gran. En el document que ha fet arribar al Govern, valorant el pla d’acció per al període 2020-2023 recollit en el document Horitzó 23 (H23), proposa a l'executiu designar una persona que depengui dels serveis del cap de Govern per encarregar-se de desenvolupar Marca Andorra.

Sense donar detalls del càrrec que la CEA voldria que tingués aquesta persona, també considera que s'hauria de comptar amb un òrgan de seguiment i supervisió amb la participació de la Confederació. El o la responsable, s'encarregaria de desenvolupar les accions necessàries per situar el nom d'Andorra en l'esfera internacional.

La CEA va reimpulsar el projecte 'Marca Andorra' el gener del 2019 amb l'objectiu de posicionar el país com un destí per atraure inversió estrangera, talent i turisme.

Recuperar inversions

D'altra banda, la patronal comparteix la necessitat del Govern, establerta al pla d'acció 2020-2023, de trobar un equilibri entre el control necessari del dèficit públic i una política d’inversions que garanteixi el creixement i la transformació de l’economia. Per aquest motiu, la CEA considera que el Govern no ha de tancar la porta a recuperar abans del previst alguns projectes -com les infraestructures viàries o el Museu Nacional- que han quedat ajornats.

Així mateix, també apunta que es pot replantejar el finançament de determinades infraestructures per la via de les concessions administratives, qüestió estretament relacionada amb la revisió global de la llei de contractació pública que està duent a terme l’Executiu.