Mitjana d'ocupació hotelera durant el mes de març del 64,75%

Andorra la VellaL'ocupació hotelera setmanal del 27 de març al 2 d'abril ha estat del 52,78%. Durant el cap de setmana ha pujat al 58,24%. La mitjana total del març ha estat de 64,75%. Durant el març del 2022, l'ocupació de tot el mes de març va ser del 58,17%. Les previsions per a la Setmana Santa són que s'ompliran els hotels al voltant del 64,27%. Per parròquies s'espera que a Escaldes se situï al 74,23%, a la capital al 67,59%, a la Massana al 66,12%, a Ordino al 65,16%, a Encamp al 63,69%, a Canillo al 53,28% i a Sant Julià no disposen de dades significatives.