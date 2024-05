Mitjans espanyols es fan ressò de l'arribada de Family Cash al Principat

Andorra la VellaL'aterratge de la cadena espanyola d'hipermercats Family Cash a Andorra ha generat un fort ressò en mitjans de comunicació espanyols. L'arribada a Epizen d'una de les firmes del sector que actualment registra més projecció a Espanya i líder amb preus assequibles segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) s'ha publicat en mitjans com l'ABC, l'econòmic Expansión, el regional Levante o especialitzats com Foodretail, entre altres.

Cal recordar que la marca que actualment ocupa part de la primera i la segona planta del centre comercial Epizen tancarà diumenge 2 de juny. Els treballs d'adequació dels diferents espais al format comercial de Family Cash suposaran una reforma en la zona de caixes per fer-les més accessibles per al client, així com l'adaptació de part de les instal·lacions i equipaments com les zones de refrigeració o la fleca, que es dotarà d'una cafeteria.

En només 10 anys, Family Cash compta amb més de 40 establiments repartits per tota la geografia espanyola i gairebé 4.000 professionals, convertint-se, d'aquesta manera, en un operador de referència a Espanya. Tot plegat, treballant sota una filosofia que la mateixa organització denomina com 'les 3P': producte, preu i proximitat.