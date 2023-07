Molné obre la porta a la digitalització dels tràmits d'Immigració per a temporers

Andorra la VellaL'associació Argentinos en Andorra aposta per digitalitzar els tràmits al servei d'Immigració amb l'objectiu d'evitar l'arribada massiva de treballadors temporals sense feina. Així ho ha manifestat el president de l'entitat, Marcelo Ponce, qui ha explicat que aquest dijous es van reunir amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, per renovar i millorar el compromís de col·laboració de l'associació amb el Govern i presentar una sèrie de propostes i inquietuds del col·lectiu.

D'aquesta manera, un dels punts va ser l'aposta per la digitalització dels tràmits d'Immigració per a les persones extracomunitàries, una eina que consideren que ajudaria a descongestionar el servei durant la temporada d'hivern, ja que les persones que hi accedissin ja disposarien d'un contracte de feina i només "seria necessari revisar la informació pujada al servidor". "Aquesta eina ens ajudaria a evitar la situació que es va viure la temporada passada amb l'arribada massiva de temporers sense feina perquè les persones ja haurien d'haver tancat un contracte de treball amb una empresa", ha matisat, posant en relleu que les noves tecnologies permeten certificar tota la informació de manera digital, un fet que "dona seguretat als treballadors temporals i a l'administració".

Així doncs, ha explicat que Molné es mostra oberta a poder aplicar aquesta metodologia, tot i que durant la trobada no es va tancar en ferm. "Seria com un primer pas per impulsar la contractació a distància i suposaria un benefici per a tothom perquè reduirà el nombre de persones que arriben a Andorra durant la temporada i realment no tenen feina", ha dit.

El president de l'associació també ha valorat molt positivament la flexibilització dels requisits per accedir a la quota general, un fet que ha qualificat "d'èxit" per al col·lectiu, on, gairebé en el 100% dels temporers que s'hi podien acollir, ho han fet. "Han optat a la quota general una gran quantitat d'argentins, estem molt satisfets", ha apuntat.

D'altra banda, en relació amb l'enduriment de les condicions econòmiques per al reagrupament familiar, Ponce ha acceptat que en un primer moment "ens va caure com una gerra d'aigua freda a sobre", però després "vam entendre que era el millor i que els nous requisits no estan fora de lloc". "La nostra posició és respectar i acompanyar el Govern en les decisions que es prenen i aportar el nostre gra de sorra per millorar dia a dia", ha asseverat.