Montaner critica l'intervencionisme de Govern sobre els pisos buits

Andorra la VellaAndorra Endavant considera perillosa la idea d'expropiar temporalment els pisos buits de forma temporal en el cas que no es posin al mercat del lloguer, tal com va anunciar aquest dijous l'executiu en roda de premsa a la presentació del projecte de llei. Segons exposa Carine Montaner, líder de la formació, "és una mesura massa intervencionista que podria espantar els inversors". Montaner creu que el que havia de fer Govern era veure com reaccionava el mercat amb l'aplicació de la nova taxa sobre els pisos buits. "Si el Govern es passa de la ratlla amb els propietaris, estem convençuts que tindrem l'efecte contrari: una allau de pisos a la venda i no hi haurà pisos de lloguer". Tanmateix, apunta que des de la formació ha sobtat el fet que no es parli de les 2.000 empreses pantalla d'inversors estrangers que no tributen i que ocupen un pis per allotjar la seva suposada activitat econòmica, bloquejant en part el mercat d'habitatge.