MoraBanc compra gran part de la societat de valors espanyola Tressis

Andorra la VellaMoraBanc ha tancat un acord per a la compra d'una participació majoritària de Tressis, una de les societats de valors més gran d'Espanya. L'operació està subjecta a l'autorització per part de les autoritats reguladores competents.

Amb la incorporació de Tressis, el Grup MoraBanc superarà els 18.000 milions d'euros en actius sota gestió, dels quals 8.000 MEUR corresponen a la seva matriu a Andorra i 10.000 MEUR a les filials a Espanya, Suïssa i els Estats Units. Unes xifres que confirmen l'interès de la firma per potenciar la internacionalització i la diversificació del seu negoci.

Lluís Alsina, conseller director general de Grup MoraBanc destaca que "el mercat espanyol és clau en el nostre pla estratègic i estem molt orgullosos d'aquesta operació. Incorporem al Grup una de les millors firmes de banca privada d'Espanya amb un prestigi i nivell de servei extraordinaris". L'entrada de MoraBanc en l'accionariat de Tressis no implicarà canvis en l'equip directiu, liderat per José Miguel Maté, que continuarà assumint les mateixes responsabilitats que fins ara i encara formarà part de l'accionariat. Igualment, es manté l'equip professional i la xarxa d'oficines i agents de Tressis.

Amb un patrimoni, a tancament de 2003, de més de 6.800 milions d'euros, l'entitat, entre altres guardons, Tressis ha estat premiada per Citywire com la Millor Proposta d'inversió 2023, i com a millor banca privada boutique d'Espanya el 2021 i 2022.

A Espanya, amb aquesta operació, el Grupo MoraBanc pasarà a gestionar 7.500 MEUR en actius, xifra que suposaria entrar al Top 15 d'Espanya. A més d'incrementar el seu volum, el Grup MoraBanc també incorpora la societat d'institucions d'inversió col·lectiva, Tressis Gestión, amb més de 900 MEUR de patrimoni gestionat. Territorialment, la integració de Tressis al Grup MoraBanc ampliarà la presència a Espanya fins a un total de 14 ciutats, amb un equip de més de 250 persones, per donar servei a més de 9.000 clients.