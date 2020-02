Les motos de segona mà es venen un 70% més que les noves

Cada cop són més les persones que abans de dur a terme la compra d'un vehicle nou, abans de res, donen un cop d'ull a la situació del mercat de segona mà. En aquest sentit, en el cas de les motocicletes, les usades o seminoves superen en més d'un 70% les vendes per sobre aquelles que acaben de sortir de la cadena de producció. Els propietaris d'establiments de venda de vehicles als quals l'ARA Andorra ha tingut accés, apunten que "la gent que es mou en moto per Andorra, ho fa exclusivament dins del territori", assegurant que "en comptades ocasions fan viatges a l'exterior, ja que per això tenen un cotxe". També apunten que per a circular pel Principat, "la majoria de persones opten per una cilindrada màxima de 125cc", la qual es pot conduir amb el carnet de cotxe.

El preu d'una moto de segona mà es calcula tenint en compte el quilometratge, tot al contrari que els cotxes, que en aquest darrer cas el que es té en compte és l'any de matriculació. Una moto de segona mà amb 2.000 quilòmetres té un preu de mitjana aproximat d'uns 1.000 euros, mentre que una de nova del mateix model i marca triplica el seu preu.

Un altre factor que fa que la gent sigui poc inclinada a adquirir motos noves a Andorra és el clima, ja que durant les èpoques d'hivern on hi són presents les nevades, les motocicletes es veuen amb l'obligació de romandre parades, en molts casos durant mesos. Aquest fet provoca que es perdi molt temps de garantia del producte.