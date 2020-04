El nou moviment #EnsMolaElConsumLocal ajudarà el comerç petit a reactivar la seva economia

Després de la crisi sanitària, arriba l'econòmica. No hi ha dubte que l'impacte provocat per la Covid-19 serà tant o més fort que la mateixa pandèmia. Més enllà de les borses i les companyies multinacionals, al petit comerç se li presenta el repte de tornar a apujar la persiana assumint les pèrdues i reinventant-se, davant la futura normativa sanitària que farà canviar els hàbits de consum.

Tal com explica l' ANA Economia, aprofitant la reobertura d'alguns establiments i de l'auge del comerç en línia, un grup de ciutadans anònims ha posat en marxa la plataforma 'Ens mola el consum local', que funciona a través de les xarxes socials. Sota el hashtag #EnsMolaElConsumLocal han creat el moviment per recopilar totes les promocions, concursos, i sortejos que incentiven el comerç local, amb l'objectiu de col·laborar en la recuperació de l'economia del país i perquè "la crisi de la Covid-19 no afecti els nostres locals preferits", asseguren.

El col·lectiu, que ha decidit no mostrar-se per evitar que es personalitzi el projecte, recorda que "probablement la crisi del coronavirus tancarà el bar on vas a fer birres amb els teus amics, però no el McDonalds, així que saber escollir on es consumeix, és la nostra responsabilitat". És per això que a través de la seva plataforma, que ja acumula gairebé un miler seguidors entre comerciants i clients, fa pública de manera gratuïta la publicitat de les botigues. Animen a la gent a què mencioni a les xarxes els seus locals de barri de referència i es comprometen a ajudar-los en la seva promoció.

"Tenim bastants més idees, però volem esperar a veure com evoluciona aquesta situació, però sempre amb l'objectiu de fer veure a la població que a Andorra tenim comerços al·lucinants. De moment estem donant-nos a conèixer i a poc a poc anirem sumant iniciatives", detalla la plataforma #EnsMolaElConsumLocal. Creuen que amb aquesta iniciativa, a més d' impulsar l'economia andorrana, promouen comerços més sostenibles amb el medi ambient; lluiten contra els monopolis, fent d'Andorra una país comercialment més just; generen autoestima, fortalesa i seguretat entre els petits empresaris i donen suport a famílies que prosperen de manera independent.

La plataforma espera obrir la seva pàgina web pròpia una vegada hagin superat el miler de seguidors a la xarxa social d'Instagram.