MyInvestor llança dipòsits amb un tipus d’interès del 3% TAE a terminis de 6 i 12 mesos

Andorra la VellaMyInvestor, neobanc d'Andbank Espanya, El Corte Inglés, AXA i diversos family office, començarà a comercialitzar dipòsits a un tipus d'interès del 3% TAE per al termini de 6 i 12 mesos el pròxim 24 de maig. Aquests dipòsits figuren entre els productes coberts pel Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits més rendibles del mercat, segons una anàlisi de l'oferta actual de productes comparables.

Segons informen des de l'entitat, el neobanc dirigeix els seus nous dipòsits tant a clients de l'entitat com a nous clients. Per a contractar-los, n'hi ha prou amb tenir obert un compte corrent remunerat i gratuït, que els clients poden obrir en línia en pocs minuts. Els nous dipòsits estaran disponibles fins al 30 de juny i podran contractar-se des de 10.000 euros fins a 100.000. No tenen despeses de formalització ni comissions de cap mena i es poden cancel·lar en qualsevol moment anticipadament amb la devolució del 100% del capital. L'abonament dels interessos és al venciment.

L'actual entorn de tipus d'interès permet a MyInvestor redissenyar la seva oferta de productes d'estalvi perquè els seus clients es beneficiïn de les polítiques monetàries del BCE, traslladant la pujada del preu del diner a l'estalviador. Amb aquest llançament, el neobanc es manté fidel al seu compromís d'oferir els millors productes amb les millors condicions.

El passat mes de febrer, el compte sense comissions remunerat al 2% TAE el primer any fins a 50.000 euros va disparar l'obertura de comptes i entrades de saldos de dipòsits a la vista. Ara, amb la incorporació de dipòsits a termini, MyInvestor completa el seu aparador amb el producte més demandat per les famílies espanyoles. No obstant això, més enllà de la idoneïtat de tenir part dels diners i el matalàs de liquiditat en productes de baix risc, el neobanc recorda la necessitat d'invertir a llarg termini i de manera sistemàtica per a batre la inflació i evitar perdre poder adquisitiu.