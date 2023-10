Naturland tanca el pont amb la visita de 4.200 persones

Sant Julià de LòriaEl pont del Pilar ha tingut una molt bona afluència de visitants a Naturland. Segons s'explica des del parc aquest dilluns, l’oferta variada i el bon temps han ajudat a superar les xifres de visitants del pont de 2021.

En total, prop de 4.200 persones han pogut gaudir de les diverses activitats, el que suposa un 13% més que el registrat en el pont del Pilar d'ara fa dos anys, concentrant l’afluència entre divendres i dissabte. Pel que fa a la facturació també ha superat la registrada el passat pont en prop d’un 15%.

L’entrada aventura i l’aventura plus -la novetat d’aquest any, que inclou l’accés al Forest Line i a l’N’Boscat- han estat les més demanades, tot i que també han tingut força èxit altres activitats complementàries com les excursions a cavall o els passejos en buggie.

A partir del 21 d’octubre el centre obrirà els caps de setmana, de les 10 a les 17 hores, amb les activitats de la cota 1.600. A partir d’aquesta data, la cota 2.000 es prepararà per a la temporada d’hivern.