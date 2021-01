La presidenta de l'Associació de Promoció Turística d'Arinsal, Erts i Pal (APTAE), Diona Fean, alerta que "molts negocis de la zona d'Arinsal poden tancar si no s'actua amb rapidesa". Molts membres de l'associació, que tenen els negocis tancats o, en alguns casos, oberts, però amb molt escassa presència de clients a causa del tancament de les fronteres, continuen pagant íntegrament els lloguers, sense que els propietaris els ofereixin cap rebaixa temporal en el preu o cap alternativa per allargar els terminis de pagament.

Molts d'aquests edificis tancats, a més, tenen la calefacció posada a causa de les baixes temperatures, fet que suposa una despesa extraordinària per a un sector ja molt perjudicat per la crisi.

En molts casos, la resposta a la demanda de baixar els lloguers ha estat "paga o vés-te'n", cosa que per l'APTAE "ens sembla molt irrespectuosa atesa la situació de crisi generalitzada en què ens trobem".

Dean afegeix que "és trist que la càrrega derivada de la crisi de la Covid-19 recaigui en exclusiva sobre els inquilins, responsables de negocis que han pagat religiosament els seus impostos i que contribueixen des de fa dècades al sosteniment d'un poble que viu principalment de l'esquí".

La presidenta continua assegurant que, per a aquests negocis, "han estat anys d'inversió i de sacrifici per arribar on estem ara: una situació límit generada per alguns propietaris d'immobles amb una visió a curt termini i que no s'adonen de les conseqüències que pot tenir a la llarga per al conjunt de la parròquia el tancament d'aquests negocis". I és que des de l'APTAE "reconeixem que hi ha alguna ajuda, però no és per a tothom. Per beneficiar-se'n cal complir una sèrie de requisits que limiten en excés les possibilitats d'accedir-hi".

Amb tot plegat, "demanem més comprensió i ajudes per part dels propietaris d'aquests edificis, del Govern, de Vallnord i del comú de la Massana. Malgrat les bones paraules ens sentim completament oblidats. Ens forcen a plegar i no hi haurà gaires emprenedors disposats a reemplaçar-nos. Passaran anys fins que Arinsal i el seu entorn, torni a ser com era abans de la pandèmia".