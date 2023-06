Neix Minerva, el primer club andorrà dirigit a dones emprenedores

Escaldes-EngordanyDe gestionar un projecte sense ànim de lucre a crear un club per agrupar tota una comunitat. Aquesta és l'aposta de l'economista, comunicadora, empresària i agent d'igualtat Lara de Miguel, qui, després d'haver impulsat el consultori gratuït d'emprenedoria femenina Enterprising Woman Lab fa dos anys juntament amb el seu soci Arnau Colominas, s'ha adonat que vol anar un pas més enllà. "Em vaig adonar que hi ha una mancança per unir tot aquest col·lectiu de dones emprenedores, per això ara m'atreveixo a presentar el club Minerva" exposava De Miguel.

L'Hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany, doncs, serà l'espai que acollirà la presentació d'aquest nou projecte, que tindrà lloc aquest dilluns 19 de juny en el marc del cicle de debats Speakers'Corner. "Dedicarem un 70% de l'activitat del club a fer formacions i a donar eines enfocades a l'emprenedoria i un 30% a crear sinergies i networking entre aquesta comunitat de dones emprenedores" assenyalava De Miguel mentre anunciava que, en aquests moments, el Principat no té cap espai similar. "Es faran formacions per saber com tenir un pla comptable o un 'business plan', per aprendre a gestionar les xarxes socials... També programarem tallers d'oratòria per aprendre a parlar davant de càmera, etc." afegia la fundadora de Minerva.

De Miguel -que entén el perfil d'un emprenedor com una persona creativa, resilient, amb dots de lideratge, amb hàbit de treballar dur per aconseguir els seus objectius i amb recursos per trobar solucions originals i innovadores tant per resoldre problemes com per aprofitar les oportunitats- considera i lamenta que, a Andorra, les dones emprenedores encara són invisibles. "Encara grinyola que una dona sigui capaç de dur a terme un projecte a causa del rol i els estereotips als quals encara estem arrelades" denunciava la comunicadora. "Cal revertir aquesta situació i la millor manera de començar a fer-ho és crear paral·lelament aquesta tribu i aquest espai de networking i fer-ho públic per anar normalitzant que estem igual de capacitades que els homes" afegia De Miguel.

De fet, aquest nou club -els requisits dels quals per a entrar a formar-ne part són simplement ser dona, tenir una actitud emprenedora i tenir una idea que es vulgui dur a terme- ja compta amb un primer programa d'activitats, que s'engegarà aquest dilluns amb la seva presentació. A part d'això, el dimecres 21 de juny, la cafeteria The Place acollirà a les 10:30 h un esmorzar d'emprenedores i el dimarts 27 de juny l'Hotel Roc Blanc serà l'espai on tindrà lloc el taller '5 apps per millorar la gestió del temps'. Finalment, el dimecres 28 de juny, al mateix hotel a les 19:30 h, se celebrarà un 'Club delectura inspiracional'. Les activitats continuaran al juliol i es poden consultar al web i a les xarxes socials del club.