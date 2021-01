"Si no podem fer la temporada d'hivern, els hotels estem morts"

La Unió Hotelera d'Andorra ( UHA) ha fet públic aquest dimarts les xifres del sector en aquest començament d'any. Del total d'associats que han respost la petició de la patronal, només la meitat han explicat la seva situació. D'aquesta meitat (uns 45 establiments), només 14 estan oberts, 31 tancats i la resta es considera que molts també estan tancats. Entre els que encara estan oberts, la majoria preveu tancar en els propers dies a causa de les mesures de restricció que va fer públiques aquest dilluns la Generalitat i que amb els pocs turistes francesos que arriben no n'hi ha prou. Així, a mitjans de gener, segons assegura el seu director, Jordi Pujol, la majoria d'establiments podrien estar tancats. "Des d'un punt de vista econòmic, si no podem fer la temporada d'hivern, encara que sigui de manera parcial, estarem morts, tot i que una altra cosa és des de la perspectiva de salut, que òbviament és la més important", ha afirmat Pujol.

La patronal retreu al cap de Govern l'anunci que s'obriria la frontera d'abans de Nadal, perquè va provocar que alguns hotels obrissin i després no tinguessin clients, i denuncia falta de diàleg amb el sector per part de l'executiu i també manca d'iniciativa política, ja que la darrera llei de mesures urgents permetia aprovar decrets si els països de l'entorn tancaven les seves fronteres. A més, denuncien el fet que des del començament d'any l'empresa ha d'assumir una part superior del salari del treballador que es troba en ERTO. Així, si el 2020 era del 25%, ara és entre el 35 i el 40%, un problema que s'ha d'afegir a la dificultat que tenen moltes empreses que fa mesos que estan tancades, com ara apartaments turístics, per complir els requisits per acollir-se als ERTOs.

"Cal buscar solucions i preveure escenaris i, en canvi, aquí aprovem una llei i llestos; tenim eines perquè la situació sigui menys dura, i no es fan servir", ha assegurat el director de la UHA en referència als decrets que el Govern podria aprovar. Amb aquesta situació, ha afegit, "en què cada cop l'executiu paga menys i els establiments no tenim ingressos, no es poden mantenir els llocs de treball, no ho podem assumir".