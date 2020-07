El nombre d'assalariats cau un 11,6%

Segons ha fet públic aquest dijous el departament d'Estadística, el nombre total d'assalariats del mes d'abril d'enguany és de 35.905 persones, fet que representa una variació negativa de l'11,6% respecte al mateix mes de l'any passat, en què hi va haver 40.616. La mitjana d'assalariats d'acord amb les dades dels darrers dotze mesos és de 39.490, el que representa una variació positiva del 0,9% respecte a les dades del període anterior.

Així, els sectors que presenten un major augment d'assalariats durant aquest mes són aquells relacionats amb indústries manufactureres (4,4%), les activitats sanitàries, veterinàries i els serveis socials (1,7%), la construcció (1,4%) i la producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua (0,9%).

Per contra, el nombre d'assalariats que presenten variacions negatives respecte de l'abril del 2019 els sectors del personal domèstic a les llars, amb un 42,4%, l'hoteleria, amb un 34%, i les activitats immobiliàries i els serveis empresarials, amb un 11,6%.

Tanmateix, cal destacar que la massa salarial total del mes d'abril és de 76,92 milions d'euros. Aquesta xifra presenta una variació negativa de l'11,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. En aquest sentit, el salari mitjà total declarat a la CASS per aquest mes s'ha situat en els 2.142,25 euros, una xifra que és equivalent a una variació positiva del 0,4% respecte del mateix període del 2019, que va ser de 2.134,63 euros. Segons recorda el mateix departament, el nombre d'assalariats, així com la massa salarial i els llocs de treball, s'han vist afectats per la crisi sanitària de la Covid-19.