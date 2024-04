Només per assumir l'augment de la població d'Andorra caldria construir dos habitatges diaris

Andorra la VellaCom era d'esperar, a la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres, el portaveu de l'executiu, Guillem Casal, ha estat preguntat per diverses reaccions que han generat les mesures anunciades el dijous passat referents a estimular l'oferta d'habitatge del país. Casal ha fet referència al creixement demogràfic i ha assegurat que, segons les dades de creixement demogràfic del 2023, que van apuntar un augment del 4% de la població, s'haurien de construir més de dos habitatges al dia només per donar resposta residencial als nouvinguts.

Respecte de la sortida d'Andorra Endavant i el Partit Socialdemòcrata del grup de treball en matèria d'habitatge, Govern destaca que els motius que han al·legat per sortir estan relacionats amb la forma i no amb el fons. Des de l'executiu asseguren que continuen amb la mà estesa per trobar l'encaix i per fer que es trobin solucions entre tots. A més, Casal afirma que la voluntat de Govern és aconseguir el màxim consens possible amb els grups per enriquir el text del projecte de llei per tal que tothom se senti còmode. Quant a la constitucionalitat de la iniciativa, posada en dubte per immobiliaris i propietaris a través d'un comunicat de les organitzacions, el ministre ha reiterat que sempre que s'engega una iniciativa legislativa hi ha assessorament al darrere per garantir que els projectes puguin tirar endavant. Tanmateix, han defensat que la nomenclatura és important, fent referència a l'ús del terme expropiació durant els últims dies, perquè els propietaris conserven la titularitat del bé.