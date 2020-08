El nou Punt de Trobada, a principis del 2021

El futur operador del nou Punt de Trobada, el grup Pyrénées, calcula que necessitarà entre dos i tres mesos per dur a terme els treballs bàsics d’adequació de les instal·lacions i reobrir el centre comercial a principis del 2021, si tal com ha fixat la batlle l’actual explotador de la gran superfície, la família Cachafeiro, desocupa l’immoble com a molt tard el 30 de novembre.

Segons ha pogut saber aquest mitjà, Pyrénées està estudiant la manera com la plantilla, que haurà de ser liquidada per l’actual operador, es reincorpora el més ràpidament possible i per tant el període d’inactivitat laboral sigui breu. En aquest sentit, el grup empresarial ha decidit que reobrirà immediatament després de fer treballs bàsics d’adequació, actualització i condicionament de les diferents plantes comercials. A partir d’aquí es reformarà progressivament tot l’immoble per fases, de manera que l’activitat no s’aturarà i la plantilla podrà seguir treballant.

El fet que es prioritzi la reobertura abans que la reforma integral de l’edifici respon a la voluntat de garantir la continuïtat dels llocs de treball. Pyrénées ha reiterat que compta amb el gruix de la plantilla i que fins i tot té previst contractar més personal ja que estima que per al nou Punt de Trobada faran falta al voltant de 500 empleats. Cal recordar que actualment la gran superfície laurediana compta amb 359 treballadors, segons s’informa en el pla de desallotjament que les societats Execo i Cori, explotadores del Punt de trobada, van presentar a la batlle fa aproximadament un mes i en el que demanaven un any per poder desocupar de manera "raonada i ordenada" el centre comercial.

Precisament aquest divendres la batlle ha donat resposta a aquest escrit a través d’un aute que fixa el 30 de novembre com la data màxima perquè l’actual operador del Punt abandoni l’immoble. En el mateix document fixa també que cada quinze dies, el dia 1 i el 15 de cada mes, es presenti un informe sobre l’evolució del desallotjament incloent un calendari de les actuacions a dur a terme dins el termini fixat. Aquest informe haurà de detallar les actuacions ja realitzades, les que es trobin en curs, i les previstes fins a la data màxima de la desocupació.