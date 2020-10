Els nous bars

El darrer paquet de mesures antiCovid, anunciat dimecres a la tarda i que ha entrar en vigor aquesta mitjanit passada per mirar de reduir la corba de contagis, conté un apartat dedicat als locals de restauració que, en el seu compliment, suposa una estocada per a la majoria de bars. El decret prohibeix donar servei tant a l’interior de l’establiment com a la seva terrassa, en el cas que en disposi. Per tant, pràcticament obliga a tancar els locals que no puguin donar servei de menjar per emportar. Aquest punt ha fet que alguns negocis s’hagin hagut de readaptar a correcuita per tal de no ser expedientats i de poder seguir generant treball.



Alguns bars i cadenes d’alimentació, poques al país, ja van fer aquest pas durant la primera onada de contagis de la pandèmia, a la primavera. Ara, vistes les dificultats econòmiques que pot suposar un nou tancament, tant bars com cafès se les inventen per poder sobreviure. És el cas de la granja que il·lustra la foto, del Centre Històric d’Andorra la Vella, que aquest matí ha improvisat una vitrina a peu de carrer per oferir els seus productes.



En qualsevol cas, des del sector lamenten que la seva nova realitat els condemna a generar els diners justos per cobrir despeses. Encara que puguin obrir, l’obligada reducció de plantilla i la caiguda de les vendes fa perillar la viabilitat dels seus negocis.