Nova edició de l’Onada Verda de Pyrénées per netejar l’entorn

Andorra la VellaUna trentena de treballadors de Pyrénées han participat aquest dissabte a la jornada Onada Verda, una iniciativa del grup empresarial per contribuir en la neteja del medi natural i fer treball d'equip. La cap del departament de Salut i Prevenció en el Treball, Anna Serral, ha explicat que la jornada s'emmarca en la celebració del dia de la Conservació de la Terra, que es va celebrar aquest divendres, 7 de juliol, i té la voluntat d'ajudar en el manteniment de l'entorn natural del país.

Concretament, enguany s'ha centrat a la zona de la Comella d'Andorra la Vella, tot i que durant la marxa també s'ha aprofitat per recollir brossa d'altres indrets, com el Rec de l'Obac, i els participants s'han organitzat en un total de tres rutes. "Ens ha sorprès molt la quantitat de brutícia que ens hem trobat, pensàvem que no n'hi hauria tanta", ha manifestat. Quant a la quantitat de deixalles recollides, Serral ha indicat que s'han trobat amb diversos objectes, sobretot botelles i llaunes i una gran quantitat d'estris de la llar, com un microones i pneumàtics. "Hem demanat al comú d'Andorra la Vella que vinguin a recollir la brossa recol·lectada perquè només amb els pneumàtics ja sumem més de 200 quilograms", ha dit.

Serral també ha exposat que la voluntat és dur a terme una sortida cada, tot destacant que es tracta d'una iniciativa que està tenint molt bona acollida entre els treballadors i ha posat en relleu que encaixa en la línia de treball del grup Pyrénées per col·laborar en les accions de sostenibilitat que es duen a terme per reduir l'impacte del canvi climàtic. "A través del grup de Sostenibilitat intentem fer una Andorra més sostenible amb el medi natural, un dels valors més preuats del nostre país i creiem que la jornada d'avui i tot el que puguem fer té un ressò molt important. És necessari que cadascú posi el seu gra de sorra per medi ambient", ha assenyalat.