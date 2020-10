L'ocupació hotelera baixa després del pont del Pilar

L'ocupació hotelera registrada la setmana del 12 al 18 d'octubre ha estat del 41,71%. A través d'un comunicat, la Unió Hotelera d'Andorra ( UHA) indica que aquestes ocupacions baixes acostumen a ser habituals per aquesta època de l'any. Tot i així, les ocupacions del cap de setmana fan pujar la mitjana, ja que entre setmana l'ocupació és realment fluixa, comenten des la UHA.

Per parròquies, Andorra la Vella ha estat la localitat amb una major ocupació en els seus hotels, superant el 50% d'ocupació, seguida per Escaldes-Engordany amb un 44,37%. En aquesta actualització de xifres, des de la UHA expliquen que han agrupat les parròquies altes segons les valls, ja que alguns hotels van obrir pel pont passat i ara només ho fan durant els caps de setmana. Així, a les Valls d'Orient (Encamp i Canillo) hi va haver un 35,67% d'ocupació i a les Valls del Nord (la Massana i Ordino) un 32,91%. Per últim, Sant Julià de Lòria ha estat la parròquia amb menys llits d'hotel ocupats, amb un 29,39%. Per nacionalitats, un 71% de la clientela ha estat espanyola, un 20% francesa i un 9% provinent d'altres indrets.