L'ocupació hotelera sobrepassa el 50% el primer cap de setmana de juliol

Aquest cap de setmana, la Unió Hotelera d'Andorra ( UHA) tenia una previsió aproximada d'ocupació del 47,57% i les dades reals se situen per sobre del 52,22%, una variació positiva del 9,79% amb 4,65 punts per sobre. A través d'un comunicat expliquen que aquestes dades són molt aproximades a la realitat, tot i que asseguren que no tots els hotels que els informen de les previsions no sempre ho fan amb l'ocupació definitiva. Així, aquest cap de setmana del 3 i 4 de juliol al voltant d'un 65-70% dels hotels han estat oberts.

Així, la parròquia amb més ocupació ha estat Encamp amb un 76,34%, seguida d'Escaldes-Engordany i d'Andorra la Vella amb un 58,75 i un 58,43% respectivament. D'altra banda, les parròquies amb una menor ocupació han estat Sant Julià de Lòria amb un 10% i Ordino amb un 16,38%. Quant a la resta, la Massana ha tingut un 55,87% d'ocupació, el Pas de la Casa un 33% i Canillo un 26,10%.

A més, en el comunicat, la UHA també mostra les dades d'ocupació reals del cap de setmana del 26 i 27 de juny, en el qual l'ocupació real va estar bastant per sobre de l'ocupació que es tenia prevista dies abans. En aquest sentit, expliquen que les reserves de darrera hora són les que fan que hi hagi aquesta variació en el primer cap de setmana complert d'obertura de fronteres i amb tan sols un 20% dels hotels oberts. Així, la previsió era del 24,02% d'ocupació i finalment va ser del 56,66%, el que representa una variació positiva del 135,89%.