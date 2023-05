Oferta fraudulenta per un pis a l'avinguda Meritxell per 600 euros mensuals

Andorra la VellaUna persona que buscava pis a Andorra es va trobar un pis per 600 euros mensuals a la capital. L’immoble disposa de 3 habitacions, 2 lavabos, etc. És a dir, una oferta excessivament competitiva tenint en compte els preus actuals. A més, s’inclouen les despeses de la comunitat.

Tot i això, el propietari va demanar que la gestió la fes a través de la plataforma d’allotjament Booking. Realment, no es tractava de Booking, sinó d’un lloc que suplanta la identitat de l’empresa. Per tant, es tracta d’una estafa i no d’una oferta real.