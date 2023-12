Onze llocs de treball per cada aturat al novembre

Andorra la VellaEl Departament d’Estadística ha fet públiques les dades mensuals del Servei d’Ocupació comptabilitzades l’últim dia del mes de novembre del 2023. El nombre global de demandants en recerca a final de mes és de 307 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -11,3% (346 persones) i un 20,3% inferior al mateix mes de l’any anterior (385 persones).

El nombre de demandants en millora a final de mes és de 253 (269 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del -5,9% i una variació del -20,2% respecte al novembre de l’any 2022 (317 persones). El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 83. D’aquests, 2 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 81 són demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’un +6,6% en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació, mentre que pels demandants en situació de baixa mèdica és nul·la.

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 2.836 (2.574 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del +10,2% i una variació del -4,6% respecte al novembre de l’any 2022 (2.974 ofertes de treball). És a dir, per cada aturat hi ha onze llocs de feina sense cobrir. El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 18, un -18,2% respecte al mes anterior (22 persones) i un -14,3% respecte al novembre de l’any anterior (21 persones).

Aquest mes s’han fet 11 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 21 mitjançant els programes de treball temporal. Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 82 que van trobar feina pels seus propis mitjans.