Pal Arinsal tanca per les altes temperatures

Andorra la VellaLes altes temperatures viscudes als Pirineus els darrers dies han malmès les condicions de la neu de l'estació de Pal Arinsal, de forma que ha acabat afectant l'estat de les pistes que no garanteixen, en aquest moment, una bona experiència per als clients. Per aquest motiu, s'ha pres la decisió d'avançar el tancament de l'estació i demà diumenge 2 d'abril, serà l'últim dia de la temporada.

Tot i això, les altres dues estacions de Grandvalira Resorts continuaran obertes i mantenen la seva data de tancament, a l'espera de les nevades que han previst els serveis meteorològics per als pròxims dies. Ordino Arcalís compta amb un 65% de pistes obertes amb gruixos d'entre 40 i 80 centímetres, mentre que Grandvalira, per la seva banda, disposa de prop de 100 km esquiables disponibles.

Tots els clients que ja havien comprat un forfet de dia Nord Pass el podran continuar utilitzant a Ordino Arcalís. Així mateix, el forfet multidia Nord Pass segueix a la venda per al període de Setmana Santa per poder esquiar a Ordino Arcalís.

Sobre Pal Arinsal

Amb 63 km de pistes, Pal Arinsal, està situada a la vall de La Massana i és ideal tant per aprendre a esquiar com per acollir competicions de prestigi com la Comapedrosa Andorra World Cup. L’estació s’incorpora aquesta temporada al grup Grandvalira Resorts Andorra, que juntament amb Grandvalira i Ordino Arcalís engloba totes les estacions andorranes oferint la possibilitat d’esquiar en un total de 303 km de pistes.