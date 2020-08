La pandèmia ha permès al sector hoteler fer de cop les reformes que tenien pendents

Amb l’arribada de la tercera generació a la direcció general, l’Andorra Park Hotel va iniciar fa un parell d’any un procés de renovació que transformaria un dels establiments més emblemàtics del país. Però no ha estat fins ara, amb l’empenta que els ha donat una situació inevitable –la de la pandèmia–, que l’establiment ha acabat de renovar per complet les seves instal·lacions.

Són molts els hotels del Principat que han aprofitat l’aturada econòmica provocada per la Covid-19, per fer obres o replantejar la seva estratègia comercial, i l’Andorra Park Hotel seria un dels exemples més clars. El seu mànager, Marc Garcia, ha detallat a l’ANA Economia que “durant aquests mesos que hem estat tancats hem refet l’entrada de l’hotel, habitacions, passadissos o l’espai de l’esmorzar; tot i que el procés de renovació va començar l’any passat, quan es va presentar la nova imatge corporativa, amb un canvi en el logotip de l’hotel, es van potenciar les activitats culturals i la sostenibilitat va passar a ser un dels valors més importants de l’empresa”.

Un altre dels espais estrella de l’hotel que s’ha pogut “reenfocar” és el jardí, amb l’objectiu de donar-li també “la seva pròpia personalitat”. Val a dir que, dins la dinàmica de renovació, l’empresa va inaugurar, fa poc més d’un any, el seu propi hort dissenyat per la paisatgista Teresa Galí-Izard. “Volem que sigui també un hotel per als ciutadans d’Andorra, que el puguin passejar, que puguin gaudir de les plantes aromàtiques que tenim aquí”, puntualitza Garcia.

Les reformes hoteleres dutes a terme mentre el país va estar tancat, s’han assumit malgrat la manca de turistes, però molts empresaris s’ho han pres com una inversió. En el cas de l’Andorra Park, asseguren que les renovacions fetes ja estaven prèviament marcades al calendari, “però la crisi ens va donar l’oportunitat de fer-les totes de cop”, afirma el mànager de l’hotel.

L’establiment, un dels més emblemàtics del país per la seva situació i antiguitat, ha decidit no obrir el 100% de les seves instal·lacions per garantir la seguretat dels seus clients i limitar l’aforament d’alguns espais comuns. La seva previsió d’ocupació a mig termini “és bona”, i de cara al setembre i l’octubre esperen recuperar hostes habituals com els corporatius.