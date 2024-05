El paper dels mediadors, clau en la resolució de conflictes empresarials

Andorra la VellaEl relleu generacional, és a dir, quan es passa de la primera generació a la segona i "conviuen pare, mare i fills i no s'acaba de consolidar aquest relleu" o quan es passa a la segona generació i "no s'ha formalitzat molt bé l'organització entre germans", les funcions "no queden molt clares" i entra en joc "la part emocional". Aquests són els principals aspectes que poden generar conflictes en el si de les empreses familiars i en els quals el paper d'un mediador seria clau. Així ho han posat en relleu Manel Canyameres, advocat i mediador especialista en conflictes en l'empresa familiar; el director general de la immobiliària AMAT, Guifré Homedes, i el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Leon, en el marc de la xerrada 'Eines de resolució de conflictes en l'empresa familiar', organitzada per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA).

Sovint el "problema" és que l'actuació del mediador arriba "massa tard" i en aquest sentit, Canyameres ha reivindicat "la fase preventiva" que és quan es pot començar a veure "els conflictes latents". Així, apel·la a aquesta intervenció quan es comença a intuir "que passa alguna cosa", ja que quan el conflicte "esclata" ja ens trobem en "una altra fase" en la que també pot prendre part el mediador, però en la que les conseqüències segurament seran més greus. "Evidentment, les solucions que es troben en la primera fase són unes i les solucions en una fase final malauradament són o la separació de socis o vendre l'empresa o una situació molt més dramàtica, per descomptat", ha dit l'advocat i expert en mediació.

En la mateixa línia, Homedes ha exposat el cas de l'empresa de la qual ell n'és la tercera generació i que en alguna ocasió ha hagut de recórrer a consultors, però ha afegit que sovint aquesta figura perd "neutralitat" i el que facilita un mediador és una posició "neutra que ajuda a intentar resoldre conflictes". Una visió que ha reiterat Canyameres, que ha reivindicat que "el mediador ha de tenir tota una ètica al darrere i sobretot una imparcialitat", un aspecte que és "clau, perquè de vegades el consultor ajuda a una part o l'altra" i llavors la seva imparcialitat "ja no és tan evident i fa una altra funció, que pot ser igual de bona, però el mediador si es caracteritza per alguna cosa és per la imparcialitat", ha defensat.