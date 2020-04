El segon paquet de mesures econòmiques, aprovat a mitjans de mes

l Govern té la voluntat que la llei que ha d'encabir un segon paquet de mesures econòmiques entri a tràmit parlamentari el 15 d'abril, de tal manera que el text es pugui tramitar, com la llei òmnibus, per la via d'extrema urgència i que, per tant, en 48 hores pugui estar aprovat perquè "abans de finals de mes estigui en vigor". De la mateixa manera que amb la llei òmnibus la voluntat de l'executiu és "el consens de l'arc parlamentari", i per aquest motiu ja la setmana vinent es farà arribar als diferents grups parlamentaris un primer esborrany del text que també s'intentarà consensuar amb els agents econòmics, tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, Eric Jover.

Jover ha destacat que aquest segon paquet de mesures ha de servir per poder donar resposta a les necessitats sorgides en cas que la crisi s'allargui i ha concretat que el Govern ja fa dies que hi treballa. Tot i així, no ha volgut avançar cap d'aquestes mesures perquè hi pugui haver un diàleg entre els diferents actors i que ningú pugui assumir-ne la paternitat. A més, ha destacat que l'executiu treballa en el text que ha de servir per flexibilitzar les condicions de la prestació econòmica per desocupació i ha avançat que en un parell de setmanes podria estar enllestit.

El portaveu de l'executiu també ha exposat que el volum de sol·licituds en el marc del programa de crèdits tous s'eleven a 1.192 (un 36% provinents d'autònoms i la resta d'empreses) de les quals s'han resolt 54. D'aquestes, 47 han estat positives i set denegades, majoritàriament per aspectes relacionats amb la tresoreria. Jover ha detallat que les ajudes atorgades suposen un import d'1,9 milions (el 34% del demanat) per a despeses de funcionament i 100.000 euros (el 25% del sol·licitat) per al refinançament de crèdits.