El segon paquet de mesures es podria finançar amb una emissió de deute públic

El Govern es planteja fer una emissió de deute per poder finançar el segon paquet de mesures que s'han de derivar de la llei que ara com ara s'està preparant. Així ho ha posat en relleu el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa d'aquest dimecres al vespre en què ha volgut subratllar, precisament, la "bona acollida" que ha tingut la renovació de l'emissió de deute per valor de 125 milions que s'havia obert fa uns dies. En aquest sentit, ha manifestat que l'import demanat ascendeix a 187 milions i ha emfasitzat que això demostra "l'interès de la ciutadania pel deute andorrà" i també remarca, segons Jover, "la capacitat de finançar-se" de l'Estat i, també, "la solidesa financera". En aquest sentit, ha manifestat que un 55% de la demanda ve de particulars.

El ministre portaveu s'ha felicitat que en un moment en què s'està donant l'encariment dels tipus d'interès, i, per tant, del deute de molts països, Andorra hagi estat capaç de "col·locar" aquesta renovació de deute superant l'oferta. Ha recordat que en la situació de crisi sanitària actual l'executiu està fent "un esforç extra" per injectar diners en l'economia i ha reiterat que el primer paquet de mesures contemplen ajudes per valor de 200 milions d'euros, la qual cosa suposa la meitat del pressupost del país. És per això que ha justificat que es podria recórrer a una emissió de deute que permetés finançar les mesures que es derivin del segon paquet de polítiques.

De totes maneres, no ha volgut assegurar al cent per cent si la decisió serà aquesta emissió o d'altres fórmules i així ha dit que en funció de les mesures que es derivin de la llei caldrà "tancar els mecanismes" per fer front a la despesa extraordinària que suposa aquesta crisi. "Tenim molts mecanismes de finançament i hem d'acabar de determinar quin és millor", ha concretat Jover, destacant també que Andorra Telecom i FEDA són dues companyies "molt ben capitalitzades" de les quals també es podria obtenir recursos. En aquest sentit, ha recordat que el menyscapte del pressupost de l'Estat per les despeses vinculades a l'emergència sanitària de la Covid-19 arriba als 45 milions d'euros.

I precisament sobre la reactivació de l'economia i sobre les previsions pessimistes de la Unió Hotelera d'Andorra, Jover ha manifestat que és complicat determinar l' impacte que la crisi pot tenir sobre el turisme i ha incidit en el fet que Andorra Turisme està treballat en una "campanya agressiva" per poder atreure turisme en els mercats de proximitat.